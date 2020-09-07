وفاة مواطن اردني بفيروس كورونا

2020/09/07 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أعلن مدير مستشفى الأمير حمزة الحكومي بالاردن الدكتور عبد الرزاق الخشمان اليوم، عن وفاة مواطن أردني بفيروس كورونا المستجد يبلغ من العمر 37 عاما، مبينا إن المتوفى لا يعاني من أمراض مزمنة ومصاحبة.يذكر ان عدد الوفيات التي سجلها الأردن بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء وصل الى 17 حالة./انتهى

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