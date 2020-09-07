الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

2020/09/07 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/دانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك والتي كان آخرها قيام الشرطة الإسرائيلية بتركيب سماعات فوق الجدارين الشمالي والغربي للمسجد الأقصى المبارك، وقيام الشرطة الإسرائيلية باعتقال عدد من موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، في بيان صحفي، أن ما تقوم به الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك تصرفات عبثية غير مسؤولة ومرفوضة ومدانة وتمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي وانتهاكاً للوضع القائم القانوني والتاريخي.وحذر الفايز من مغبة استمرار هذه الانتهاكات، مطالبا بوقفها، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشدداً على أن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد خالص للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي السلطة الحصرية المسؤولة عنه وعن الإشراف على كافة شؤونه.وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات مخالفة للوضع القائم والقانون الدولي.وبين أن الخارجية الأردنية وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الدبلوماسية، طالبت فيها دولة الأحتلال إلأسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها وباحترام سلطة إدارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية./انتهى

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