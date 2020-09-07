الإعلام الأمني العراقي تعلن نتائج تفتيش قضاء المجر

2020/09/07 | 15:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين، نتائج تفتيش قضاء المجر في محافظة ميسان، ضمن عملية حصر السلاح التي اطلقتها القوات الأمنية....

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