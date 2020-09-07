هذا ما طلبه نوري المالكي من الحكومة العراقية قبيل الانتخابات

2020/09/07 | 15:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، الحكومة إلى دعم جهود وزارة الهجرة والمهجرين وتسخير الإمكانيات اللازمة لإنهاء ملف النزوح في العراق...

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