مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية

2020/09/07 | 15:55 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أفادت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، إن البرلمان نهى تقرير ومناقشة مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.





محمد

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