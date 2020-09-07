بعد لقائه الكاظمي أمس.. الحلبوسي يوجه اللجان النيابية بإنجاز القوانين المهمة

2020/09/07 | 15:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اللجان النيابية لبذل اقصى جهودها لانجاز اكبر قدر ممكن من القوانين خصوصا المهمة منها.وباشر مجلس النواب الذي عقد جلسته الاعتيادية اليوم في مراجعة مقترحات ومشاريع القوانين التي لم يتم اكمالها من اجل المباشرة في وضعها على جدول اعماله لغرض تشريعها وحسب الأهمية.وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي عقدا أمس اجتماعاً مشتركاً لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2020 بحضور عدد من الوزراء والنوّاب والمستشارين وذلك "ضمن منهجية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأجل وضع أفضل السبل والركائز التي تخدم الاقتصاد الوطني" بحسب بيان لمكتب الحلبوسي.وناقش الاجتماع مسوّدة قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020، كونها واحدة من أهم أهداف المنهاج الوزاري للحكومة، وبما يضمن مراعاة مصلحة المواطن ومستواه المعاشي.كما تطرّق الاجتماع المشترك الى متابعة آخر خطوات إعداد ورقة الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن مناقشة الأطر العامة لموازنة الدولة للعام المقبل، 2021.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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