قبل 17 سنة.. فرنسي طلب الموت من الرئيس فقتلته أمه وطبيبه

2020/09/07 | 15:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- خلال الأيام الماضية، جاءت قضية الرجل الفرنسي البالغ من العمر 57 سنة ألان كوك (Alain Cocq) لتطرح مزيداً من الأسئلة حول مسألة الموت الرحيم بفرنسا.ويعاني ألان كوك منذ سنوات طويلة من مرض غير قابل للشفاء.وأملاً في إنهاء معاناته مع المرض، اتجه الأخير لمناشدة الرئيس الفرنسي منحه “حق الموت الرحيم”، وهو الأمر الذي رفضه […]

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