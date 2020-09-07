فيديوجراف : النيل يعبر إلى قلب الخرطوم وسط عدم اكتراث الحكومة

2020/09/07 | 16:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / النيل يعبر إلى قلب الخرطوم وسط عدم اكتراث الحكومة اعداد : منى شعلان

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