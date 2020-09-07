العراق يعيد افتتاح معمل انتاج البرايم كوت لتصدير انتاجه للامارات

2020/09/07 | 16:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_دولية أعلـن مدير عام الشركة العامة للصناعات التعدينية عدنـان الغنـام، الاثنين، استئناف العمل في ( مصنـع الثغـر ) في محافظة البصرة بعد توقفه بسبب تفشي جائحة كورونـا.وقال الغنام في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، ان"المصنع المذكور باشر بإنتاج مادة ( البرايـم كـوت ) صباح هذا اليوم الأحد الموافق ٦ أيلول وبكمية ( ٣٥٠٠ ) طن والمزمع تصديرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".واضاف، ان"معمل الإسفلتيات في مصنع الثغر قام بإنتاح مادة البرايم كوت بجهود استثنائية وبوقت قياسي في إطار السعي الحقيقي للارتقاء بواقع الشركة وإنجاح الصناعة العراقية وتعزيز شعار (صنـع فـي العـراق )".واشار الى، ان"منتج البرايم كوت هو منتج أسفلتي بعدة أنواع إاتماداً على نسبة المذيب العضوي يستعمل لأغراض الرش عند تبليط الطرق للطبقات السفلية والعلوية وحسب المواصفات والمقاييس والجودة المطلوبـة".

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