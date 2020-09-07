إندونيسيا تحارب “كورونا” بطريقة فريدة.. تعرَّف عليها

2020/09/07 | 16:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تستخدم السلطات في إندونيسيا أسلوباً فريداً وغير مسبوق على مستوى العالم في محاربة فيروس كورونا المستجد، حيث يعتمد الأسلوب على “الصدمة” وبث حالة من الذعر والرعب في أوساط الجمهور حتى لا يتساهلوا في الإجراءات الوقائية والاحترازية وحتى لا يجنحوا نحو الاستهتار بالفيروس بما يؤدي إلى انتشار الوباء.وبحسب تقرير نشرته جريدة “جلف توداي” الصادرة […]

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