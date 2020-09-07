بالوثائق .. مجلس النواب يعلن اسماء الحاضرين في جلسته الثانية اليوم الاثنين

2020/09/07 | 16:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة مجلس النواب عن قائمة بأسماء السيدات والسادة اعضاء المجلس الحاضرين في الجلسة الثانية لهذا اليوم الاثنين 7/9/2020 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة.

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