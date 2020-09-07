الخدمات النيابية : خروقات تدين وزارة النقل ومطار بغداد والشحن الجوي

2020/09/07 | 16:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت لجنة الخدمات النيابية اليوم الاثنين عن وجود خروقات ومعلومات تدين وزارة النقل و مطار بغداد والشحن الجوي والقسم المالي والوكلاء خارج العراق “.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته “خبر برس” ، رئاسة مجلس النواب اوعزت بتشكيل لجنة تحقق في مجال سلطة الطيران وكذلك المجال الجوي ، مبينا ان” اللجنة تحقق في المحافظات والدوائر والوزارات ومنها وزارة الإسكان وأمانة بغداد ومحافظة بغداد وسلطة الطيران المدني.

وأضاف أن المسؤولية تمت توزيعها كلا حسب محافظته ، مشيرا إلى أن اللجنة كشفت عن وجود خروقات ومعلومات تدين وزارة النقل و مطار بغداد والشحن الجوي والقسم المالي والوكلاء خارج العراق”.

واكد ان” لجنته اعدت ٥٣ سؤوال إلى وزير النقل منذ أكثر من شهر ولم يجيب الوزير على الأسئلة، مهددا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق وزير النقل في حال عدم الاجابة على اسئلة و استفسارات اللجنة”.

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