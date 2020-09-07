عسى أن لا تحتاجوا إلى خدماته - امين يونس

2020/09/07 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس إشتهيتُ ال " ماش " بالنعناع أو " الپينگ " ، لكني لم أعثر على الماش في أنحاء المطبخ ، فتوجهتُ إلى " كانيا مالا " حيث عدة دكاكين .



صادفتُ في الطريق حمكو جالساً على الرصيف ، فتوقفتُ سائلاً : هل تنتظر أحداً ؟ قال : إنتهيتُ من سقي البستان وأريد الصعود الى العمادية لكن الشمس قوية اليوم ..



فقلتُ لهُ : إصعد لأوصلك ولو أنك لا تستاهِل ! .



على غير العادة وجدنا عشرات من شُرطة المرور متوزعين على طول الشارع ......





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