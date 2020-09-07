تشرين الثاني المقبل موعداً لانطلاق دوري الكرة الممتاز 2020 –2021

2020/09/07 | 16:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، ان مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، سيكون موعداً لانطلاق الدوري الممتاز في موسمه الجديد 2020- 2021.

ووافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة على استئناف النشاط الرياضي في العراق في الـ12 من شهر أيلول الجاري، بعد توقف دام قرابة ستة اشهر بسبب جائحة كورونا.وقال عضو التطبيعية اسعد لازم في حديث للسومرية نيوز، إن "الدوري العراقي الممتاز سينطلق بعد 50 يوماً من استئناف النشاط الرياضي في البلاد والذي يصادف مطلع شهر تشرين الثاني المقبل".

وأوضح أن "الهيئة التطبيعية وضعت خطة راعت فيها الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا حيث سيتم اقامة الدوري الممتاز بنظام الدوري كما في حدث في السنوات السابقة مع وضع جدول كامل لجميع المباريات".وكانت التطبيعية قد قررت الغاء الدوري الممتاز 20190 2020 من دون تحديد الفائز بسبب ظروف الجائحة وعدم لعب عدد كبير من المباريات.





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