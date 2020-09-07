مقترحات جديدة للعام الدراسي المقبل من بينها إلغاء عطلة يوم السبت

2020/09/07 | 16:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت لجنة التربية النيابية، الاثنين، تقديم مقترح لإلغاء عطلة يوم السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.



وقال عضو اللجنة عباس الزاملي في للوكالة الرسمية وتابعه "ناس" (7 ايلول 2020)، إن "هناك مقترحات عدة بشأن العام الدراسي الجديد من بينها إلغاء عطلة السبت في المدارس".

وأضاف، أن "مقترح إلغاء عطلة السيت يأتي من أجل توزيع الطلبة على أيام الأسبوع لتقليل الأعداد".

فيما أشار رئيس اللجنة قصي الياسري للوكالة الرسمية إلى أن "المقترحات المقدمة لا تحتاج تصويت مجلس الوزراء عليها، باستثناء مقترح إلغاء عطلة يوم السبت".

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