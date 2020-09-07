وزارة الصحة : توزيع اطباء التدرج الى فروع الاقامة القدمى

2020/09/07 | 16:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية انه تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة حسن التميمي واشراف ومتابعة مدير عام دائرة التخطيط وتنمية الموارد زامل العريبي قامت دائرة التخطيط وتنمية الموارد في الوزارة بتوزيع الوجبة الاولى والثانية والثالثة والرابعة من اطباء التدرج خريجي 2015 – 2016 (الدور الاول والدور الثاني) وخريجي السنوات السابقة وخريجي الجامعات غير العراقية […]

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