نادي الناصرية يسمّي أحمد دحام مدرباً لفريقه الكروي

2020/09/07 | 16:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ذي قار- واع

أعلن نادي الناصرية الرياضي تسمية المدرب أحمد دحام لقيادة فريقه الكروي للموسم المقبل.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، في محافظة ذي قار اليوم الاثنين، إن "الهيأة الإدارية لنادي الناصرية الرياضي أحد أندية الدرجة الأولى، قررت تسمية المدرب أحمد دحام لقيادة فريق الكرة تحضيرا لمنافسات دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد".

وأضاف مراسلنا، أن "النادي سيقدم المدرب أحمد دحام بشكل رسمي للإعلام في مؤتمر صحفي خاص".

يذكر أن المدرب أحمد دحام أحد المدربين الذين أشرفوا على تدريب الأندية المحلية وآخرها نادي نفط ميسان.

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