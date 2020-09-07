2020/09/07 | 16:23 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأثنين 7 سبتمبر 2020 | 04:22 مساءً | عدد القراءات : 4

انتخاب النائب حازم الخالدي رئيساً للجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي

انتخاب النائب حازم الخالدي رئيساً للجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي

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