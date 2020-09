7 رصاصات استقرت بظهره.. جاكوب بليك يكسر صمته فماذا قال؟

2020/09/07 | 16:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تحدث الأميركي الأسود جاكوب بليك، الذي أصابه ضابط شرطة أبيض بسبع رصاصات في ظهره بولاية ويسكونسن الشهر الماضي، علنا للمرة الأولى من غرفته بأحد المستشفيات وذلك في وقت تشهد فيه عدة مدن احتجاجات ضد التمييز العنصري وممارسات الشرطة.#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj […]

