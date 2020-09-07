مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية

2020/09/07 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انهى مجلس النواب خلال جلسته اليوم تقرير ومناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.

وخلال الجلسة ذاتها انتخب اعضاء المجلس النائب حازم الخالدي عن كتلة النهج الوطني رئيساً للجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي و التخطيط الاستراتيجي بالاجماع.

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