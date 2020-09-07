2020/09/07 | 16:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انهى مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة حاليا، تقرير ومناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.جاء ذلك بحسب بيان مقتضب للدائرة الاعلامية للمجلس.محمد شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).