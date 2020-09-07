درجال: الكاظمي يوجه بإرسال فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية للمدرب ناظم شاكر

2020/09/07 | 16:30 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،الاثنين، بارسال فريق طبي الىاربيل لمتابعة الحالة الصحية للنجم الكروي ناظم شاكر عقب اصابته بـفيروس كورونا المستجد.





وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في بيان صحفي ان "هذه الالتفاتة من قبل رئيس مجلسالوزراء تؤكد المكانة الكبيرة لقطاعي الشباب والرياضة، واهتمامه بالنجوم الذين خدموا المنتخباتالوطنية ورفعتوا اسم العراق عاليا في المحافل الدولية".

وشكر درجال "حكومة اقليم كردستان ووزارتي الشباب والصحة في الاقليم والمسؤولين الذين لم يدخرواجهدا، إلا ووضعوه من اجل مد يد العون وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للكابتن ناظم شاكر".

واضاف درجال، ان "نجوم الرياضة وروادها ثروة وطنية حقيقية وارث عراقي يستحق منا ان نقدم لهمكل مانستطيع ولن نقصر معهم ابدا في العلاج او رعايتهم لرد الدين لهم تجاه بلدهم".

وبين ان "الكابتن ناظم شاكر يتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية في الانتصار على المرض، ونتمنى انيتحسن وضعه الصحي ويتماثل للشفاء من تبعات ڤيروس كورونا إن شاء الله".

علي الربيعي

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