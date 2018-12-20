انتخاب النائب حازم الخالدي رئيساً الى لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي البرلمانية

2020/09/07 | 16:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انتخبت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي و التخطيط الاستراتيجي البرلمانية، اليوم الاثنين، بالاجماع النائب حازم الخالدي عن كتلة النهج الوطني رئيساً لها.

وقال مصدر برلماني في تصريح صحفي، ان “لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي و التخطيط الاستراتيجي صوتت، على اختيار النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي رئيسا لها”.

واضاف المصدر، ان “التصويت تم باجماع اعضاء اللجنة”.

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