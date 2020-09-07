نور بن لادن تحذر من هجوم مماثل لـ11 سبتمبر إذا انتصر بايدن

2020/09/07 | 16:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- هجوم آخر من طراز 11 سبتمبر قد يكون قاب قوسين أو أدنى إذا تم انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسًا، وفقا لتحذيرات نور بن لادن، ابنة أخي أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق والعقل المدبر لهجوم 11 سبتمبر الإرهابي بالولايات المتحدة الأميركية.وأضافت، بحسب ما نقلت عنها صحيفة “نيويورك بوست” New York Post: […]

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