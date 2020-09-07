الخدمات النيابية: جهات عراقية سهلت للكويت تجاوزاتها البحرية

2020/09/07 | 16:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

اتهمت لجنة الخدمات النيابية، الاثنين، جهات سياسية عراقية بتسهيل للكويت تجاوزاتها البحرية على العراق الى الجانب الضغوطات الخارجية لضرب موانئ العراق.

وقال عضو لجنة الخدمات علاء صباح لـ/المعلومة/ ان “هناك لجنة شكلت من البرلمان الحالي في زمن حكومة عبد المهدي للاطلاع على عمل الموانئ في البصرة”.

واضاف ان “اللجنة زارت حينها الموانئ ووجدت العجائب من اهمال في عمل الموانئ”، مشيرا الى ان “اغلب مشاكل موانئ البصرة سببها فشل الحكومات السابقة بمتابعة عمل الموانئ نتيجة الفساد المتعمد والاهمال الحكومي”.

واوضح صباح ان “هناك تجاوز واضح على الحدود البحرية مع الكويت بسبب صمت الجانب الحكومي العراقي”، لافتا الى ان “جهات سياسية عراقية سهلت للكويت تجاوزاتها البحرية فضلا عن الضغوطات الخارجية لضرب موانئ العراق على حساب دول اخرى”.انتهى٢٥و

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