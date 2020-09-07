2020/09/07 | 16:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 17 دقیقة

628 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين ، بارسال فريق طبي الى اربيل لمتابعة الحالة الصحية لنجم المنتخبات الوطنية السابق الكابتن ناظم شاكر عقب اصابته بـ ڤيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم ( 7 أيلول 2020) ان: "هذه الالتفاتة من قبل رئيس مجلس الوزراء تؤكد المكانة الكبيرة لقطاعي الشباب والرياضة، واهتمامه بالنجوم الذين خدموا المنتخبات الوطنية ورفعتوا اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، مقدما شكره لحكومة اقليم كوردستان ووزارتي الشباب والصحة في الاقليم والمسؤولين الذين لم يدخروا جهدا، إلا ووضعوه من اجل مد يد العون وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للكابتن ناظم شاكر".

واضاف، ان: "نجوم الرياضة وروادها ثروة وطنية حقيقية وارث عراقي يستحق منا ان نقدم لهم كل مانستطيع ولن نقصر معهم ابدا في العلاج او رعايتهم لرد الدين لهم تجاه بلدهم، وان الكابتن ناظم شاكر بصحة جيدة ومعنويات عالية في الانتصار على المرض، ونتمنى ان يتحسن وضعه الصحي ويتماثل للشفاء من تبعات ڤيروس كورونا إن شاء الله".

وكان احد لاعبي منتخب العراق لكرة القدم، بادر الاحد بلفتة كبيرة، لإنقاذ حياة نجم الكرة العراقية السابق ناظم شاكر.





وتعهد مدافع منتخب العراق ولاعب نادي الشرطة سعد ناطق، بالتكفل بعلاج المدرب ناظم شاكر خارج العراق، إن تطلب الأمر لإنقاذ حياته، وذلك خلال تصريح نشره على صفحات التواصل في لفتة وفاء تجاه أحد رموز الكرة العراقية حظيت بإعجاب الوسط الرياضي العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​رئيس الوزراء يصدر توجيها عاجلا بخصوص الكابتن ناظم شاكر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​رئيس الوزراء يصدر توجيها عاجلا بخصوص الكابتن ناظم شاكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).