ميسان تشهد عمليات لفرض القانون بعد وصول قوة كبيرة من الرد السريع

2020/09/07 | 16:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ ميسان

وصلت قوة كبيرة من فرقة الرد السريع إلى محافظة ميسان لفرض القانون وإلقاء القبض على المطلوبين للقضاء ومصادر السلاح .

خلية الإعلام الأمني ” أعلنت بان فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طواريء شرطة ميسان،باشرت صباح اليوم الإثنين، بمهام فرض القانون وتعزير الاستقرار في المحافظة ،وانها شرعت بتطويق وتفتيش قضاء المجر الكبير .

من جانبه قائد فرقة الرد السريع إلفريق ” ثامر محمد اسماعيل الحسيني “، كشف عن نتائج عمليات اليوم لقواته وبالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة والتي نفذت في قضاء المجر الكبير جنوب مدينة العمارة ، حيث أسفرت عن مصادرة (٣٠ ) قطعة سلاح غير مرخصة ، وإلقاء القبض على( ٦ ) مطلوبين للقضاء وفق مواد مختلفة ، وحجز ( ٦ ) عجلات مخالفة وتسليمها الى جهة الطلب .

و اكد “الحسيني ” بان عملية فرض القانون و التفتيش تجري وفق القواعد المهنية واحترام المواطن ،والحملة مستمرة لحين إصدار الأوامر من قبل قيادة العمليات العسكرية المشتركة بالانتهاء.

وشهد قضاء العمارة و الاقضية و النواحي التابعة للمحافظة نزاعات عشائرية فضلا عن أحداث القتل والتناحر فيما بينها ، بسبب غياب القانون ، وسط استياء كبير من قبل المواطنين ودعوات متكررة للحكومة المركزية بالتدخل الفوري لفرض هيبة الدولة .

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