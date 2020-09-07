الكشف عن اختفاء ارباح العراق من اراضي الرز والشاي التي يمتلكها بفيتنام

2020/09/07 | 16:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

كشفت لجنة مراقة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، الاثنين، عن اختفاء ارباح العراق من اراضيه التي يملكها في فيتنام لزراعة الرز والشاي، مبينا ان التجارة ادعت بإيقاف الجانب الفيتنامي لأرباح العراق.

وقالت عضو اللجنة مناهل الحميداوي لـ/المعلومة/ ان “سبب العجز بالبطاقة التموينية وخاصة بمادتي الرز والشاي هو فساد الشركة العامة للمواد الغذائية طيلة السنوات السابقة”.

واضافت ان “ العراق اشترى اراضي في فيتنام لصالح وزارة التجارة عام 1999 لزراعة تلك الاراضي بالتعاون مع شركة فيتنامية بواقع 55% حصة العراق و45% حصة فوداتي الفيتنامية بمبلغ راس مال بقدر 15 مليون و100 الف دولار “.

واوضحت الحميداوي ان “الاتفاق يقضي ان تحول ارباح العراق من تلك المزارع سنويا او تستقطع مما يأخذه العراق من الرز والشاي لصالح البطاقة التموينية”، مبينا ان “ارباح العراق اختفت ولا يوجد اي اوراق حول شراكة العراق في تلك الاراضي “.

وافادت ان “لجنة مراقبة البرنامج الحكومي ومن خلال ديوان الرقابة المالية حققت مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية عن سبب اختفاء ارباح العراق طيلة السنوات السابقة”، مشيرة الى ان “التجارة اجابت بأجوبة تدل على تلاعبها بالأمر من دون اي اوراق ثبوتية”.

وتابعت انه “بحسب ادعاءات وزارة التجارة فان الوزارة باعت اسهمها من الاراضي الى شركة اهلية مقابل التعاقد معها لتوريد الرز والشاي للعراق للبطاقة التموينية علما ان الشركة لا تمتلك اي اوراق اعتماد او ضمان”، لافتة الى ان “الجانب الفيتنامي اوقف حصة العراق من الارباح واعتبرها مبالغ الضمان للشركة الاهلية التي باعت التجارة نصيبها اليها”.

واتهمت لحميداوي وزارة التجارة بهدر اموال العراق وتصرفها بأرباح واراضي تعتبر ملك العراق وضياع الارباح لصالح شركة اهلية واختفاء الارباح طيلة السنوات السابقة”.انتهى25و

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