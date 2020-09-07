إقليم كوردستان يسجل اعلى حصيلة إصابات يومية بـ فيروس كورونا

2020/09/07 | 17:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، الاثنين، عن تسجيل 24 حالة وفاة، و788 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعات الماضية في أعلى معدل للاصابات منذ تفشي ظهور الجائحة في مناطق ومدن الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (7 ايلول 2020)، انها اجرت 5050 فحصا جديدا في كل من: اربيل ، والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة.

واشارت الوزارة الى انها سجلت 788 اصابة جديدة موزعة على النحو الاتي:

- هولير 281

السليمانية104، كرميان24

- دهوك349

- حلبجة30

ونوه البيان الى تعافي 431 مصابا وكالاتي:

- اربيل 221

- السليمانية 38، كرميان 36

- دهوك106

- حلبجة 30

واشار البيان الى وفاة 24 حالة وفاة، وكما يأتي: 7 اربيل ، 12 السليمانية، وحالة واحدة في منطقة رابرين، 3 في دهوك، وحالة واحدة في حلبجة.

واجمل البيان المجموع الكلي للاصابات في اقليم كوردستان منذ تفشي ظهور الجائحة ولغاية الآن بـ32998 مصابا اكتسب 20923 الشفاء التام بينما لا يزال 10844 قيد العلاج توفي 1231 مصابا.

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