صادرات الصين تسجل أكبر زيادة في نحو عام ونصف والواردات تهبط

2020/09/07 | 17:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] ارتفعت صادرات الصين للشهر الثالث على التوالي في أغسطس آب، لتطغي على الانخفاض المستمر للواردات مع تخفيف المزيد من شركائها التجاريين إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا مما يعزز التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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