الخدمات النيابية : وزارة المالية أحد أسباب عرقلة صيانة الطرق

2020/09/07 | 17:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

بين عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري اليوم الاثنين ، ان” أحد أسباب عرقلة صيانة الطرق وزارة المالية بعدم تطبيقها قانون ٤٠ لسنة ٢٠١٥ “، مبينا ان” هناك أكثر من ٦٠ مليار دينار بعهدة وزارة المالية من خلال فرض رسوم على المركبات وبعض الرسوم “.

وقال المعموري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضره مراسل “خبر برس” ،” لدينا بعض الإشكاليات التي حصلت بخصوص قانون ٤٠ لسنة ٢٠١٥ وعمل مجلس النواب تشريع القوانين وعلى الحكومة تطبيق القوانين ، وبالتالي القانون له خصوصية باعتبار يفرض رسوم على المركبات وبعض الرسوم تذهب الى بعض القطاعات ومنها قطاع الطرق والجسور ووزارة الاعمار والإسكان.

واشار الى ان” وزارة المالية لم تطبق القانون ولم تلتزم في صرف الأموال على الرغم من استضافة الكثير من المعنين مدير المرور العام وكذلك مدير الطرق والجسور والإسكان، موضحا ان” هناك أكثر من ٦٠ مليار دينار بعهدة وزارة المالية وبالتالي نعتقد أحد أسباب عرقلة صيانة الطرق وزارة المالية بعدم تطبيقها قانون ٤٠ لسنة ٢٠١٥ نسطيع من خلاله تعبيد الطرق”.

واضاف ان” الأمر متروك لرئيس الوزراء بتوجيه وزارة المالية صرف الأموال وبالتالي هناك استخفاف من قبل وزارة المالية بعمل لجنة الخدمات .



أن هناك أكثر من سؤوال برلماني وجه إلى وزارة المالية بهذا الخصوص ، وبالتالي على الحكومة ووزارة المالية إعادة النظر بالقانون .

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