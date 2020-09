2020/09/07 | 17:08 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يملك لاعب منتخب العراق سابقا والمدرب الحالي مظفر جبار ذكريات رائعة مع أندية سلطنة عمان حيث قاد العديد من الأندية لتحقيقالإنجازات ومارس مهنة التدريب في السلطنة لسنوات طويلة لكن الملاعب العمانية افتقدت هذا المدرب في السنوات الأخيرة. كان هذا الحديث مع جبار لمعرفة إمكانية عودته لتدريب أحد أندية السلطنة في الموسم الكروي الجديد.وحول ذلك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المدرب الكروي مظفر جبار: تلقيت عروضا من اندية عُمانية و اعتذرت لالتزامي مع نادي الحدود

