بــ30 مليون يورو… برشلونة وروما في حرب لضم ديباي من ليون الفرنسي

2020/09/07 | 17:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

يترقب نادي أولمبيك ليون الفرنسي وصول عرض رسمي في الأيام القليلة المقبلة لنجم الفريق، ممفيس ديباي، من إدارة برشلونة.وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مسؤولي ليون يتطلعون للحصول على عرض من النادي الكتالوني بقيمة 30 مليون يورو لبيع عقد ديباي الذي يتبقى فيه عام واحد.وتعافى اللاعب صاحب الـ 26 عاما مؤخرا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وقاد ليون لنصف نهائي دوري الأبطال.وأشارت إلى أنه رغم قرار ليونيل ميسي بالبقاء في برشلونة، إلا أن رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق يضع ممفيس على رأس أولوياته.من جانبه كشف جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون عبر برنامج تيليفوت بقناة TF1 الفرنسية أن نادي روما الإيطالي يرغب أيضا في ضم النجم الهولندي.كما لفتت ليكيب إلى أن إدارة برشلونة تحاول إغراء نظيرتها في ليون بعقد صفقة تبادلية ينتقل بموجبها صامويل أومتيتي إلى صفوف الفريق الفرنسي.لكن إدارة ليون لا تضمن نجاح هذا الخيار لاعتبارات عديدة منها طموحات أومتيتي ومدى ترحيبه بالعودة مجددا إلى صفوف ليون إضافة إلى راتبه الضخم مع البارسا.

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