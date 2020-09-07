"مجموعها 124 سنة".. القضاء السعودي يصدر أحكاما بسجن مدانين في قضية خاشقجي

2020/09/07 | 17:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث قضائي سعودي، الاثنين، إن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت أحكاما بحق مدانين بقضية جمال خاشقجي، وصل مجموعها إلى 124 سنة من السجن، مضيفا أن هذه الأحكام "نهائية".

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