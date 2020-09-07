85% من فلاحي ديالى لم يتسلموا مستحقات الحنطة وتحذير من خلل في موسم 2021

2020/09/07 | 17:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاثنين، عدم استلام 85% من فلاحي المحافظة مستحقات تسويق محصول الحنطة.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي لـ /المعلومة/، ان “85% من فلاحيي ديالى لم يتسلموا حتى اللحظة مستحقاتهم المالية عن تسويق محصول الحنطة”، مؤكدا بان “التاخير سيخلق خللا كبيرا في موسم العام القادم 2021”.

واضاف، ان “الفلاحين يعانون من مديونية عالية جدا ما اثارت مشاكل معقدة للكثير منهم لعدم قدرته على تسديد مابذمتهم من ديون للمكاتب الزراعية وبقية الاستحقاقات الأخرى”، لافتا الى انه “حتى اللحظة ليس بامكانية الكثيرين حراثة الارض لزراعة محصول الحنطة للموسم المقبل وهذا يمثل خلل ربما سيؤدي الى انعكاسات خطيرة على معدل الانتاجية”.

ودعا التميمي الى “ضرورة الاسراع بحسم ملف تسديد مستحقات الفلاحيين في وقت مبكر وعدم التاخير نظرا لتداعياتها السلبية على قدراتهم في دعم وتيرة الانتاج”.

وكانت ديالى حققت نتائج كبيرة في انتاج الحنطة للموسم الحالي ووصلت الى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض كبير.



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