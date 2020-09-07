صحة الأنبار توزع أماكن 48 إصابة جديدة بكورونا

2020/09/07 | 17:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة صحة الانبار، الاثنين، تفاصيل الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 ايلول 2020)، ان "اصابات فيروس كورونا الـ48 التي سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار توزعت كالتالي:

13 مصاباً بفيروس كورونا في قصاء الرمادي.

5 مصابين بفيروس كورونا في قضاء الفلوجة.

7 مصابين بفيروس كورونا في قضاء هيت.

10مصابين بفيروس كورونا في قضاء القائم ثلاثة منهم من ناحية العبيدي.

7 مصابين بفيروس كورونا في قضاء الخالدية.

5 مصابين بفيروس قضاء كورونا في قضاء الفلوجة.

مصاب واحد بفيروس كورونا في ناحية البغدادي.

وبينت الدائرة ان "عدد حالات الشفاء 26 لهذا اليوم"، موضحة انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين".

واشارت الدائرة الى انه "و في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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