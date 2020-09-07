بواقع 16 رحلة جوية.. الطائر الاخضر يعلن جدول رحلاته ليوم غد الثلاثاء

2020/09/07 | 17:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل، عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الثلاثاء.





وذكرت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" انطلاق 16 رحلة غداً الثلاثاء كما مبين في الجدول التالي:-

وفاء الفتلاوي

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