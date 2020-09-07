ممثل الاقليم في بغداد يوضح محتوى مباحثات الوفد الكوردي في زيارته الثلاثاء

2020/09/07 | 17:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن ممثل حكومة اقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، الاثنين، عن زيارة وفد من الاقليم الى العاصمة بغداد يوم غد الثلاثاء لمناقشة ملفي النفط والموازنة.

وقال عيسى في تصريح لوسائل اعلام كوردية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (7 ايلول 2020) "ان وفد من حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني، سيزور بغداد لمناقشة ملفي النفط والموازنة مع المسؤولين العراقيين".

وأضاف عيسى "ان اي اتفاق سياسي من شأنه ان يتم بين الاقليم والمركز بخصوص الصادرات النفطية والرواتب، سيدرج في الموازنة العامة العراقية".

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