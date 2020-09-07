مراقبون ينتقدون خلو جدول أعمال الجلسة الثانية من مناقشة قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية

2020/09/07 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد مراقبون خلو جدول اعمال الجلسة الثانية لمجلس النواب من مناقشة قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية.

واعتبر المراقبون ان قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية من أهم القوانين التي تمس مصلحة المواطن العراقي، داعين الى اختيار جداول أعمال جلسات تهم المواطن.

هذا، ونشرت رئاسة المجلس جدول أعمال الجلسة التي تبدأ ظهر اليوم وتضمن مناقشة سيرِ الإجراءاتِ التشريعية لمشاريع ومقترحاتِ القوانينِ المحالةِ إلى اللجانِ النيابية، وقانون الحقوقِ التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبيةِ والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا، فضلاً عن مشاريع قوانين أخرى.

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