عاجل | وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا لهذا اليوم

2020/09/07 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا لهذا اليوم.

– وزارة الصحة: تسجيل 4314 اصابة جديدة بالفيروس.

– وزارة الصحة: تسجيل 77 حالة وفاة.

– وزارة الصحة: تسجيل 4299 حالة شفاء .

– وزارة الصحة: عدد الاصابات الكلي 264684 حالة.

– وزارة الصحة: عدد الوفيات الكلي 7589 حالة .

– وزارة الصحة: عدد حالات الشفاء 202859 حالة .

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