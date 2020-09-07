بيان: اعتقال مطلوبين ومصادرة عتاد ضمن حملة لنزع السلاح غير المرخص

2020/09/07 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني النتائج الأولية لعمليات الدهم والتفتيش التي باشرت بها في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان إن القوات الأمنية المشتركة اعتقلت أربعة مطلوبين للقضاء وعثرت على إحدى وثلاثين بندقية بضمنها ثلاث بندقيات صيد، فضلا عن احتجازها أربع عجلات لا تحمل أوراقا وأرقاما ثبوتية.

هذا، وكانت قيادة عمليات سومر قد باشرت مهامها فجر اليوم بحملات دهم وتفتيش لبعض المناطق في قضاء ضمن عملية أمنية واسعة لنزع السلاح غير المرخص.

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