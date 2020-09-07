الديوانية تطرح مشروع مطارها من جديد لـ”الاستثمار” بعد تلكؤ تنفيذ الشركة الكويتية

2020/09/07 | 17:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أكدت هيأة استثمار الديوانية، اليوم الاثنين، سحب رخصة استثمار مطار الديوانية من الشركة الكويتية بعد التلكؤ في العمل، مبينة أن فرصة الاستثمار متاحة الآن لمن يرغب بالاستثمار ولكن وفق شروط.

وقالت الهيئة في بيان، إن “مطار الديوانية التجاري الذي صوت مجلس الوزراء على انشائهُ سنة 2015 أحيل في وقتها إلى شركة كويتية من أجل انشائه إلا أن تلكؤ الشركة طيلة الفترات السابقة دفع هيئة الاستثمار الوطنية لسحب إجازة الاستثمار من تلك الشركة”.

وأضافت، أن “بعد قرار سحب العمل والإجازة من تلك الشركة التي أحيل لها المطار، فان فرصة انشاء هذا المطار اصبحت متاحة للجميع على أن تكون الشركات التي ترغب بالاستثمار، لديها اعمال مماثلة ومن تلك الاعمال هي انشاء وادارة مطارات دولية”، مبينة أن “المطار سيكون بنسبة 80% مطار مخصص للأعمال التجارية وهو هذا الهدف الأساسي من انشائه وهو المطار الوحيد الذي سيكون بهذا التخصص فيما ستكون نسبة الـ20% الاخرى هي للاغراض المدنية والسفر”.

وأشارت إلى أن “المطار مهم بالنسبة للمحافظة كونها لا تملك أي مشروع إستراتيجي وأن وجودهُ قرب الطريق السريع الدولي الرابط بين البصرة والعاصمة بغداد يعد من المميزات المهمة لهذا المشروع”.

وقالت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، أمس الأحد، إن نسبة الفقر في المحافظة ارتفعت إلى مستويات عالية، مبينة أن المحافظة تخلو من المشاريع الاستثمارية وأبناءها ليس لديهم فرص عمل في القطاع الخاص.

وذكر النائب الأول لمحافظ الديوانية فارس الحمزاوي، أن “خط الفقر ارتفع في المحافظة إلى مستويات عالية، حيث وصلت نسبته إلى 47%؜، بسبب اعتماد المحافظة على الموازنة العامة الاتحادية فقط، فلا يوجد لديها أي موارد أخرى وتفتقد للمناطق الصناعية ولا يوجد فيها مناطق سياحية بحسب قول المسؤول المحلي”.

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