بــ”حقوق استثنائية”… اعتراف حكومي و”قانون رسمي” يخص المتوفين بكورونا من “الجيش الابيض”

2020/09/07 | 17:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اقر مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا بـ”حقوق استثنائية” نتيجة لما قدموه من تضحيات منذ تفشي الجائحة.

وتوضح تفاصيل القانون، انه يأتي تكريما للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا وتثمينا لتضحياتهم اليومية وتقديرا لدورهم في الحفاظ على صحة المواطن وضمان الحياة الكريمة لعوائلهم وإيصال الحقوق التقاعدية لذويهم.

ويمنح القانون المتوفي، راتباً تقاعدياً يساوي راتبه الحالي في فترة الخدمة، ويتم ترويج معاملة رسمية له في دائرة التقاعد مع مراعاة وجود القاصرين من ذويه فضلا عن تقسيم راتبه على المستحقين من عائلته وفقا للضوابط المعمول بها .

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