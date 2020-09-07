اداريو الصحة يصفون قانون التقاعد للمتوفين بكورونا ب”المجحف” ويهددون بالتصعيد

2020/09/07 | 17:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

وصفت نقابة الإداريين في وزارة الصحة، الاثنين، نص مقترح قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية بكورونا بالظالم والمجحف وعدم شمول المتوفين من الاداريين بالفيروس، مهددة بالتصعيد في حال مضي القانون بصيغته الحالية.

وقال نقيب الاداريين في وزارة الصحة صفاء عبد الحسين لـ/المعلومة/ ان “تعداد الملاكات الادارية في وزارة الصحة يتجاوز ال 60 الف في عموم العراق واصيب منهم المئات بفيروس كورونا فيما توفي اخرين خلال تصديهم للفيروس بالعمل”.

واضاف ان “اعداد مسودة قانون عن الحقوق التقاعدية لشهداء المهن الطبية والصحية وعدم شمول الملاكات الادارية المتوفين بالفيروس ظلم واجحاف كبير مع ان الاثنين توفيها وبنفس الوزارة خلال تصديهم للفيروس”.

واوضح عبد الحسين انه “تمت مفاتحة لجنة الصحة والبيئة حول القانون الفترة الماضية قبل عرضه للقراءة الاولى اليوم ووعدت بتعديل مسودة القانون”، مشيرا الى ان “النقابة فوجئت بعرض مسودة القانون اليوم واتمام القراءة الاولى من دون اي اشارة الى متوفي كورونا من الاداريين في المؤسسات الصحية”.

واكد عبد الحسين ان “البرلمان وفي حال مرر القانون من دون اي تعديلات عليه وشمول المتوفين بكورونا من الملاكات الادارية سيكون هناك تصعيد كبير خلال الفترة المقبلة”.

وكان مجلس النواب انهى، اليوم الاثنين، القراءة الاولى لمقترح قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية بفيروس كورونا .انتهى25و

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