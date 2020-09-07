تحضيرات لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني بسبب ملفات الفساد

2020/09/07 | 17:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

كشفت النائب سميعة الغلاب، الاثنين، عن تحضيرات لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني سعد حميد كمبش لوجود ملفات فساد كثيرة وهدر بأموال الديوان.

وقالت الغلاب، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “استمرار كمبش بمنصب رئاسة الوقف السني أمر مؤسف رغم أن تكليفه كان لتسيير الأعمال لمدة شهر، لكن رئيس الوزراء مدد له وبقي في المنصب رغم انه لم يكن موظفا او له خدمة او خبرة في اي مجال”.

ولفتت الغلاب الى “امتلاكها لملفات فساد كثيرة بصرفيات رئيس الديوان واهداره للمال العام وملفات تخص العقود والايرادات والعقارات التابعة للوقف السني”، مشيرة إلى أنها “ستقدم طلب الاستجواب إلى رئيس مجلس النواب حين اكتمال الملفات من الناحية القانونية والموضوعية للجنة المشكلة في الامانة العامة لمجلس النواب “.



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