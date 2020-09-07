2020/09/07 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاري تستذكر تجربة غير مريحة { لوس انجلوس – وكالات – روت النجمة العالمية ماريا كاري تفاصيل تجربتها غير المريحة، بحسب ما وصفتها، وذلك خلال حلولها ضيفة على الإعلامية الأمريكية إلين دي جينيريس في برنامجها الشهير مع إلين، وتحديداً في عام 2008.وفي التفاصيل، أنه خلال الحلقة، حاولت إلين إحراج كاري، وإجبارها على الإعتراف بحملها، […]

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