2020/09/07 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبيرز تصف الوصاية عليها بالطوعية { كاليفورنيا – وكالات – وصفت بريتني سبيرز الوصاية التي سيطرت على جوانب مختلفة من حياتها منذ عام 2008 بأنها ترتيب طوعي.وجاء بيان النجمة في دعوى قضائية طلبت فيها تولي شركة ائتمانية شؤونها المالية.وتعني الوصاية أنّ الوصي المعين من قبل المحكمة يشرف على القرارات الشخصية والمالية للمغنية بالإضافة إلى رعايتها […]

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