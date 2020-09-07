2020/09/07 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهبي تعرض صور مجوهراتها المسروقة بيروت – الزمان أعلنت المطربة هيفاء وهبي عن سرقة 14 قطعة من مجوهراتها الثمينة جداً والتي فقدتها منذ سنة تقريباً، ونشرت صوراً لـ 4 منها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت كاتبة: (إذا حدا شاف هالخاتم، أو جرب ينباع لحدا بليز يبلغني، هيدا من ضمن قطع ضاعوا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وهبي تعرض صور مجوهراتها المسروقة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وهبي تعرض صور مجوهراتها المسروقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).