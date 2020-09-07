المسار الليبرالي في الشرق الأوسط

2020/09/07 | 17:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كانت الدول العربية مُتَماثلة/ متشابهة؛ من حيث تمثّلها لهذا النسق الثقافي (ذي الطابع الجمعاني النافي للفردانية) بحكم الدور المحوري للغة والثقافة التراثية المشتركة في تعميق فاعلية الأنساق، فإن الدولتين/ الأُمَّتَين المشاركتين في هذا الفضاء الشرق أوسطي: الإيرانية والتركية، لا يحتفظان بتماتز ملحوظ عن هذا النسق الناظم

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