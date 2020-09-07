الشباب والرياضة النيابية: قانون الأندية في طريقه الى التصويت

2020/09/07 | 17:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الاثنين، أن قانون الاندية الرياضية أصبح في الخطوات الأخيرة لاقراره في مجلس النواب.

وقالت اللجنة، في بيان تلقته /المعلومة/ :”اكملنا القراءة الثانية لقانون الاندية الرياضية وبذلك اصبح القانون في طريقه للخطوة الأخيرة وهو التصويت وقد أخذت لجنتنا بنظر الاعتبار المقترحات التي ارسلت للجنة اما عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي او عن طريق البريد الخاص باللجنة”.

وأضافت، أنه “تم عقد جلسات افتراضية مع مختصين بالشأن الرياضي واكاديمين وغيرهم من الشخصيات التي بذلت جهودا في تقديم مقترحاتهم واراءهم بشأن القانون”، مشيرة الى أنه “سنكثف الجهود في قادم الايام من اجل اكمال جميع الاجراءات التي تسهم في أنجاز قانون ينتظره الشارع الرياضي بلهفة”.

وأكدت اللجنة “المضي بتشريع القوانين الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من اجل أنهاء ملف القوانيين الرياضية”.



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